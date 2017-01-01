Данилюк їде до Вашингтону домовлятися про $1 млрд траншу МВФ

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Як повідомили в Мінфіні, всі принципові умови надання траншу вже узгоджені

Міністр фінансів України Олександр Данилюк найближчими днями полетить до Вашингтона, де в нього запланована зустріч у з приводу виділення Україні четвертого траншу МВФ в розмірі 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в уряді.

«Завтра у прем'єр-міністра буде нарада, якщо все буде вирішено, міністр фінансів одразу ж виїжджає. Якщо домовляться, то на початку наступного тижня Меморандум буде підписаний», - повідомило джерело.

Перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова стверджує, що всі принципові умови надання траншу вже узгоджені, залишилося відпрацювати лише технічні деталі, зокрема, щодо пенсійної та земельної реформ, а також розширення повноважень НАБУ.

Раніше повідомлялося, що уряд України перебуває на фінальній стадії підписання меморандуму з МВФ.