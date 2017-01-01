Данилюк поговорив з представниками МВФ про умови надання нового траншу

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Міністр фінансів України Олександр Данилюк

Міністр запевнив представників Місії, що Україна буде і надалі дотримуватися взятих на себе зобов’язань

Міністр фінансів України Олександр Данилюк провів зустіч з представниками Місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом, під час якої обговорив можливість надання п’ятого траншу фінансової допомоги.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів.

«У ході зустрічі обговорювалися питання подальшої імплементації програми МВФ. Представники Місії висловили впевненість, що подальше впровадження структурних реформ у відповідності до Меморандуму дозволить успішно завершити четвертий перегляд та отримати п’ятий транш», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Данилюк запевнив представників Місії, що Україна буде і надалі дотримуватися взятих на себе зобов’язань.

Як наголосили в Мінфіні, продовження співпраці України та МВФ в рамках Механізму розширеного фінансування є запорукою забезпечення макроекономічної стабільності та створення умов для сталого розвитку.

16 травня до України прибула місія МВФ.

Нагадаємо, 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

5 квітня на рахунок Національного банку надійшов черговий транш за програмою розширеного фінансування МВФ. Кошти за четвертим траншем в обсязі 1 млрд дол. надійшли кількома частинами у різних валютах: 367 млн спеціальних прав запозичення, 200 млн фунтів стерлінгів, 146 млн євро та 92 млн дол. США.

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