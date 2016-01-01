Данилюк пригрозив Коломойському і Боголюбову кримінальною відповідальністю

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Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський

Приватбанк довели до неплатоспроможності, згідно із законом України за такі дії передбачена серйозна відповідальність

Колишнім власникам Приватбанку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову може загрожувати кримінальна відповідальність, у разі невиконання своїх обіцянок реструктуризувати кредитний профіль.

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

За його словами, Приватбанк довели до неплатоспроможності, згідно із законом України за такі дії передбачена серйозна відповідальність. Данилюк розповів, що акціонери Приватбанку дали гарантії уряду, що протягом півроку компенсують втрати, які понесла держава, реструктуризувавши кредитний профіль. Гарантії, надані Кабміну, оформлені у вигляді звичайного листа, однак цього повинно бути достатньо для Коломойського і Боголюбова.

«Банк доведено до неплатоспроможності. Це визнано аудитом, це визнано всіма міжнародними інститутами, які спостерігали за процесом. І очевидно, що за це передбачена відповідальність. Лист був ініціативою власників. Вони розуміють, що їм потрібно, виконуючи реструктуризацію, прибрати свою відповідальність. Якщо вони цього не зроблять, для цього є компетентні органи в Україні та за межами України», - підкреслив міністр фінансів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Як повідомлялося, аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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Джерело: РБК-Україна