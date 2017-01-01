Данилюк розповів, коли буде підписано меморандум з МВФ

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Олександр Данилюк

Міністр зазначив, що відсутність України в порядку денному для МВФ не ознака того, що питання про транш заморожено або відкладено

Оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом поки що не підписано, однак це питання найближчих днів. Про це міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив в інтерв’ю DT.UA.

«Ми не підписали меморандум, але дуже близькі до цього. Я думаю, що все вирішиться найближчими днями – сьогодні-завтра. І сподіваюся, що довше це питання не затягнеться. Але на даний момент не підписано меморандум, була дезінформація, але це не критично, так як помилилося поважне інформаційне агентство (Reuters. – Ред.) лише на кілька днів», – зазначив Данилюк.

Він також додав, що відсутність України в порядку денному для МВФ не ознака того, що питання про транш заморожене або відкладене.

«Що стосується відсутності у порядку денному українського питання і хронічних «ахів» із цього приводу, то тут важливо розуміти процедури, за якими все працює. Спочатку відбувається підписання меморандуму, протягом мінімум двох тижнів відбувається засідання Ради директорів. Графік складається, по суті, на два тижні. І природно, якщо меморандум ще не підписано, то й дати засідання щодо України у графіку немає», – сказав міністр фінансів.

Данилюк нагадав, що, як правило, транш надходить в Україну після засідання ради директорів, протягом кількох днів. А всю суму траншу, як і попередніх, буде спрямовано в золотовалютні резерви Національного банку.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомив, що Україна підписала меморандум з Міжнародним валютним фондом, таким чином відкрито шлях для виплати чергового траншу кредитів на 17,5 млрд дол. за програмою фінансової допомоги.

Однак у НБУ спростували інформацію про підписання оновленого меморандуму з МВФ та зазначили, що сподіваються на підписання найближчим часом.