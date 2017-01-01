Данилюк розповів, коли МВФ дасть Україні мільярд

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Олександр Данилюк

Україна через кілька днів надасть МВФ розрахунки впливу торговельної блокади на економіку

Україна найближчим часом надасть Міжнародному валютному фонду розрахунки впливу торговельної блокади зони АТО на економіку, після чого черговий транш в 1 мільярд доларів буде виділено. Про це повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Данилюк.

«МВФ хотів отримати уточнюючі дані. Ситуація розвивалася досить швидко, МВФ хотів отримати точні дані з приводу того, що відбувається (торгова блокада Донбасу. – Ред.). МВФ як кредитор мав розуміти, як це вплине на бюджет. ... (розрахунки будуть надані МВФ через. – Ред.) пару днів», – сказав він.

Нагадаємо, що розгляд траншу Україні від МВФ зник з порядку денного ради директорів Міжнародного валютного фонду на 20 березня.

У Мінфіні України згодом пояснили, що перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків економічних наслідків заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду і захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв'язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

Як повідомлялося, через блокаду Національний банк переглянув попередній прогноз економічного зростання у 2017 році з 2,8% до 1,9%

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не виключає того, що Україна буде купувати вугілля у Сполучених Штатів Америки, Австралії чи Південної Африки.

Джерело: УНІАН