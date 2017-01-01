Данилюк розповів, коли МВФ розгляне українське питання

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Кошти буде спрямовано до резервів Національного банку, щоб укріпити гривню

Україна та Міжнародний валютний фонд перебувають на фінальній стадії підписання меморандуму про співпрацю, а засідання Ради директорів МВФ може відбутися за два-три тижні.

Про це в ефірі каналу Інтер сказав міністр фінансів Олександр Данилюк.

«Ми зараз на завершальній стадії і найближчим часом узгодимо всі питання. Спочатку підписується меморандум, потім призначається рада директорів. Я очікую, що це може бути за два-три тижні, а потім питання днів, коли транш надходить до України», – сказав Данилюк.

Він зазначив, що ці кошти спрямовуються до резервів Національного банку і це додатково укріплює гривню.

«Зараз не бачу жодних підстав для серйозних змін курсу», – зауважив Данилюк.

Як відомо, бюджет на 2017 рік передбачає курс 27,2 грн за долар.