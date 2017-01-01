  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Данилюк розповів, коли МВФ розгляне українське питання

    • Сьогодні, 14:36
    • Розсилка

    Кошти буде спрямовано до резервів Національного банку, щоб укріпити гривню

    Україна та Міжнародний валютний фонд перебувають на фінальній стадії підписання меморандуму про співпрацю, а засідання Ради директорів МВФ може відбутися за два-три тижні.

    Про це в ефірі каналу Інтер сказав міністр фінансів Олександр Данилюк.

    Читайте також

    «Ми зараз на завершальній стадії і найближчим часом узгодимо всі питання. Спочатку підписується меморандум, потім призначається рада директорів. Я очікую, що це може бути за два-три тижні, а потім питання днів, коли транш надходить до України», – сказав Данилюк.

    Він зазначив, що ці кошти спрямовуються до резервів Національного банку і це додатково укріплює гривню.

    «Зараз не бачу жодних підстав для серйозних змін курсу», – зауважив Данилюк.

    Як відомо, бюджет на 2017 рік передбачає курс 27,2 грн за долар.

    Читайте також
    МВФ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ