Данилюк розповів, коли призначать нове керівництво Приватбанку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Данилюк

Нове керівництво представлять найближчим часом

Наглядову раду та нове правління націоналізованого Приватбанку призначать сьогодні ввечері. Про це на брифінгу повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

«Сьогодні ввечері або вночі ми вже це оприлюднимо і призначимо (правління та наглядову раду. – Ред.). Чому треба додатковий час? Тому що ми залучаємо багато іноземних спеціалістів, їм необхідно пройти внутрішні процедури, щоб остаточно підтвердити можливість працювати в Україні в наглядовій раді Приватбанку. Як тільки ми це завершимо, або сьогодні ввечері, або завтра вранці ми презентуємо і склад правління, і наглядову раду», – сказав Данилюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Як повідомлялося, аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

Читайте також статті «Главкома» «Торги йшли до останнього». Як забирали банк Коломойського» та «Кому винен, усім пробачаю». Феномен бізнесмена Коломойського»