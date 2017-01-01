Данилюк сподівається отримати транш МВФ до 25 березня

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Засідання ради директорів МВФ відбудеться 20 березня

Рада директорів Міжнародного валютного фонду України 20 березня розгляне питання щодо виділення Україні чергового траншу кредиту. Якщо рішення буде позитивним, то транш надійде протягом п’яти днів. Про це сьогодні сказав журналістам міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Засідання ради директорів МВФ призначено на 20 березня. Це означає, що транш надійде протягом п’яти днів після рішення ради директорів», – розповів міністр.

Нагадаємо, засідання ради директорів МВФ щодо України відбудеться 20 березня.

Раніше МВФ заявив про досягнення домовленості з Києвом щодо третього перегляду програми.

Данилюк підтвердив домовленість із МВФ.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою «Механізм розширеного фінансування» (EFF) 11 березня 2015 року.

Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, запропоновану Україні 30 квітня 2014 року.