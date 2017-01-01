Данилюк виступив проти введення накопичувальної системи пенсій

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Міністр фінансів Олександр Данилюк

Зараз спроби відбудувати фінансовий ринок в державі будуть малорезультативними, заявив міністр

Запровадження накопичувального рівня пенсійної системи можна почати лише тоді, коли будуть вирішені проблеми солідарної системи.

Про це в інтерв'ю виданню Інтерфакс-Україна заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Він пояснив, що через те, у якому стані зараз знаходиться фондовий ринок, держава може просто безрезультатно витратити гроші.

«Тому будемо діяти таким чином: спочатку вирішуємо проблеми солідарної системи, а потім будемо думати, що робити з накопичувальними рівнями», - наголосив Данилюк.

За його словами, ситуація з солідарною пенсійною системою є проблемою, яка вимагає негайних рішень. При цьому у цьому питанні позиції МВФ та України збігаються.

«Доки ми не стабілізуємо солідарну систему, ми не можемо собі дозволити гратися у другий рівень Зараз потрібно вирішувати проблеми, а не посилювати і без того складну ситуацію», - пояснив Данилюк.

Він додав, що зараз спроби відбудувати фінансовий ринок в державі будуть малорезультативними.

«У моїх колег, які прийшли кілька років тому до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, була мрія відбудувати фондовий ринок, але виявилося, що будувати майже нема з чого», - підсумував Данилюк.

Раніше у МВФ вирішили, що в Україні передчасно вводити накопичувальну пенсійну систему.

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