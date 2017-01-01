Данилюк очікує рішення МВФ щодо траншу для України «на початку 20-их чисел березня»

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Олександр Данилюк

За словами міністра фінансів, Україна рухається у «правильному напрямку»

Україна та МВФ досягли домовленості щодо перегляду в контексті програми розширеного кредитування EFF, в рамках якого вже «на початку двадцятих чисел» березня може бути прийняте рішення про виділення наступного траншу.

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк після зустрічей у Фонді, повідомляє «Укрінформ».

«Зараз остаточно має бути вирішена дата засідання Ради директорів (МВФ – ред.) це буде, скоріше за все, 20-22 (березня – ред.), може трохи пізніше – на початку двадцятих чисел», - заявив очільник Мінфіну.

Данилюк уточнив, що за процедурою, засідання Ради директорів МВФ має відбутися не раніше ніж через два тижні після підписання оновленого меморандуму про взаєморозуміння. Міністр також підкреслив, що всі сторони досягли взаєморозуміння.

«Ми досягли згоди з МВФ стосовно наступного перегляду, тобто (виділення – ред.) наступного траншу, і тут (у Вашингтоні) ми проговорювали нашу співпрацю», - пояснив міністр.

У цьому зв'язку він розповів, що мав зустріч із першим заступником директора МВФ Девідом Ліптоном, а також говорив з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард «стосовно подальших перспектив співпраці». Загалом він охарактеризував ці розмови як такі, що пройшли в «позитивній і конструктивній атмосфері».

За словами Данилюка, у МВФ бачать, як Україна показує результати.

«Існує повне розуміння, що ми рухаємося в правильному напрямку, і ми працюємо як партнери - не стільки просимо допомоги, скільки разом рухаємося у змінах в країні» - похвалився міністр фінансів України.

Як повідомляв «Главком», Голова місії МВФ Рон ван Руден також заявляв, що засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду з питання виділення Україні четвертого кредитного траншу в розмірі 1 млрд дол. за затвердженою програмою співпраці відбудеться в другій половині березня.