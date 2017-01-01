Данія, Польща і Україна засудили вояж глави ПАРЄ в Сирію з російськими депутатами

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Аграмунт з росіянами у Сирії

Візит Аграмунта з росіянами до Сирії не було санкціоновано Парламентською Асамблеєю, йдеться у спільній заяві

Делегації Данії, Польщі і України в ПАРЄ висловили глибоку стурбованість у зв'язку з ймовірним візитом президента ПАРЄ Педро Аграмунта у Сирію разом з представниками Держдуми.

Про це у Facebook заявив голова постійної делегації України у ПАРЄ Володимир Ар'єв.

«Ми повністю відокремлюємо себе від вищезгаданого візиту до Сирії і закликаємо Парламентську асамблею публічно і однозначно сповістити громадськість про те, що цей візит не було санкціоновано Парламентською Асамблеєю», - йдеться у заяві.

Делегації трьох країн «шкодують, що здійснюються спроби використовувати цей візит як послання підтримки сирійської диктатури, яку ми вважаємо відповідальною за військові злочини».

«Ми твердо переконані в тому, що на тлі звинувачень у корупції в Парламентській асамблеї, візит, організований російськими парламентаріями, за нез'ясованих з фінансової точки зору обставин, і представлений під егідою ПАРЄ, може ще більше зашкодити авторитету Асамблеї та підірвати довіру європейських громадян в цьому загальноєвропейському міжпарламентському форумі», - вважають делегати.

Від України заяву підписав голова делегації Володимир Ар'єв, від Данії - голова делегації Майкл Ааструп Йенсен, від Польщі - голова делегації Влодзімеж Бернацкі.

«Заява залишається відкритою для приєднання інших делегацій в ПАРЄ», - написав Ар'єв.