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    Данія вирішила вийти з Європола

    • Сьогодні, 18:03
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    Європол
    Фото: CBC.az
    Європол

    Скандинавська країна тепер не входить до поліцейської організації ЄС

    Данія в понеділок, 1 травня, вийшла зі складу Європолу - поліцейської організації Європейського Союзу. У той же час Копенгаген уклав з ЄС особливу угоду про подальше правове співробітництво, в рамках якої буде йти обмін інформацією та кадрами між Європолом і данською поліцією, передає Deutsche Welle.

    Як пояснили в Єврокомісії, у Данії буде спеціальний статус, який дозволить Копенгагену тісно співпрацювати з поліцейської організацією Євросоюзу, не будучи її членом. Новий договір між ЄС і Данією був підписаний в суботу, 29 квітня.

    Данці виступили за збереження особливого статусу в загальноєвропейському правовому просторі ще в 2015 році. На референдумі в грудні 2015 року 53% громадян країни проголосували проти посилення тісної співпраці з поліцейськими і правовими структурами ЄС.

    Таким чином Данія перестає брати участь в роботі Європолу, який перетворився на наддержавну структуру під керівництвом європейських органів юстиції.

    ЄС Данія
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