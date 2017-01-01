Дано старт процесу внесення змін до Конституції щодо Криму

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Раніше Петро Порошенко вказав на необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар

Конституційна комісія прийняла рішення про створення робочої групи з напрацювання пропозицій змін та доповнень до Конституції України стосовно Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Відповідне рішення було прийнято на засідання комісії у четвер.

«Можна лише побажати приступити робочій групі до роботи 22 травня о 10 годині ранку в залі засідань Києво-Могилянської академії», - заявив після позитивного голосування щодо складу групи головуючий на засіданні, суддя Європейського суду з прав людини у відставці, заступник голови Конституційної Комісії Володимир Буткевич.

Під час засідання член комісії, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров нагадав, що 18 травня Україна і світ відзначатимуть День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, коли вже четвертий рік ці жалобні заходи відбуватимуться в умовах російської окупації Криму.

«Цього року як і попередні роки увага кримськотатарського народу буде прикута до столиці нашої держави, до Києва. Бо саме тут історична справедливість по відношенню до кримськотатарського народу нарешті має бути відновлена. Та сама справедливість, яку кримські татари не змогли добитися за 23 роки, що передували російській окупації», - сказав він.

Чубаров нагадав, що 18 травня 2016 року президент України Петро Порошенко вказав на необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар з повним гарантуванням рівних прав і свобод етнічних українців, росіян та інших етносів півострова. «Тоді ж президент вказав на необхідність розпочати у парламенті України процес внесення змін та доповнень до розділу 10 Конституції України, Автономна Республіка Крим, які б повною мірою витікали із невід’ємного права кримськотатарського народу на самовизначення у складі суверенної незалежної Української держави», - зазначив Чубаров.

За його словами, зі створення відповідної робочої групи має бути даний старт цій кропіткій роботі, завершення якої буде внесення на розгляд Верховної Ради відповідного законопроекту зі змінами та доповненнями до Конституції України щодо АР Крим та м. Севастополь.

«Тут головне одне — щоб усі рішення, які ми будемо пропонувати, щоб вони повністю відповідали трьом обов’язковим умовам. Перша - це реалізація кримськотатарським народом свого права на самовизначення у складі Української держави. Друга умова — це укріплення суверенітету та територіальної цілісності Української держави у міжнародно визнаних кордонах, включно з Автономною Республікою Крим та м. Севастополь. І третя умова — це забезпечення рівних прав та обов’язків усіх громадян України, які живуть та будуть жити в АР Крим», - зазначив Чубаров.

Зі свого боку заступник глави Адміністрації президента України та секретар Конституційної Комісії Олексій Філатов вказав на важливість входження до складу групи як правників, так і політиків. «Вбачається доцільним, щоб до цієї робочої групи увійшли експерти-конституціоналісти, правники, які будуть представляти провідні юридичні школи. Це стосовно юридичної частини. Щодо політичної частини, то було б доцільним, щоб принаймні по одному представнику від політичних фракцій, представлених у Парламенті, також долучилися до роботи групи», - заявив він.

Водночас, додав Філатов, засідання робочої групи будуть відкритими: у них зможуть брати участь й інші особи, які зацікавлені в обговоренні питання.

У результаті голосування, з урахуванням усіх пропозицій, було затверджено склад робочої групи у складі 25 осіб, серед яких голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Голова робочої групи - Володимир Буткевич, секретар - керівник головного департаменту правової політики АПУ Костянтин Красовський.

Джерело: Укрінформ