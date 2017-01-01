Дата перепоховання Олександра Олеся поки невідома – Нищук

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Євген Нищук

Місце на Лук’янівському кладовищі в Києві вже точно визначили

Місце для перепоховання останків українського письменника Олександра Олеся у Києві вже визначили.

За словами міністра культури Євген Нищука, це буде Лук’янівське кладовище, повідомляє Радіо Свобода.

«У даному випадку за бажанням нащадків, яких розшукало МЗС і посольство в Канаді, які висловили бажання, щоб Олександра Олеся було перепоховано саме в Україні, саме в Києві. В даному випадку – це Лук’янівське кладовище», - сказав Нищук.

Міністр також повідомив, що на Лук’янівському кладовищі планують облаштувати місце для перепоховання відомих українців.

«Ми зараз визначили те місце, яке ми зможемо потім облаштувати. Ми зараз в цю пору року не зможемо повноцінно це місце підготувати. Для Олександра Олеся безпосередньо буде зараз місце підготовлене... Я зараз не буду загадувати, скільки місць, але буде достатньо місць для таких, скажімо, почесних поховань», - додав він.

При цьому Нищук зазначає, що точної дати перепоховання Олеся в Україні ще немає, оскільки є «технічний момент, який потребує якогось часу».

За даними ЗМІ, останки Олеся, який помер в 1944 році і був похований в Чехії, були примусово ексгумовані. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі в розмірі приблизно 20 тис. чеських крон (еквівалент 20 тис. грн) за 10 років. До недавнього часу ренту за могилу платив за власною ініціативою громадянин Чехії, виходець з України Володимир Михайлишин, однак недавно він помер і тепер його син хоче поховати батька на могилі письменника. Перепоховання було заплановано на 3 січня 2017 року, плани подальшого поховання останків Олеся та його дружини невідомі, але могилу вже розкопали.

14 січня Порошенко повідомив, що Чехія дозволила передати Україніексгумовані останки Олеся.