Де поховані герої сучасної російсько-української війни (інфографіка)

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Для поховання загиблих учасників АТО на кладовищах створюються спеціальні військові сектори

Згідно з зібраними даними Українського інституту національної пам’яті, станом на 1 березня 2017 року в Україні створено 450 секторів військових поховань. На них поховано 1295 загиблих воїнів.

«Для поховання загиблих учасників АТО на кладовищах створюються спеціальні військові сектори. Український інститут національної пам’яті зібрав дані про кількість уже наявних секторів і поховань на них. Оприлюднюємо їх у вигляді інфографіки», - йдеться у повідомленні.

25 секторів мають 10 і більше поховань. Сектори із найбільшою кількістю похованих військових – учасників АТО розташовані у Дніпрі, Запоріжжі й Києві – 180, 120 та 56 похованих відповідно.

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«Український інститут національної пам’яті вважає, що сектор військових поховань має бути структурованим таким чином, щоб за потреби бути й місцем для проведення відповідних урочистих заходів – поминальних богослужінь, покладання квітів, несення почесної військової варти, відвідування офіційними делегаціями», - повідомляє Інститут національної пам’яті.