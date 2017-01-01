Де в Україні оголошено критичний рівень аварійності на дорогах. (МАПА)
- Сьогодні, 13:53
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В Україні наразі оголошено критичний рівень аварійності на дорогах у п’яти областях країни
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.
«За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло дев’ять людей, травмовано – 66. Критичний рівень аварійності – у п’яти областях, напружена обстановка – у ще п’яти регіонах», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, мова йде про Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Волинську і Луганську області. Крім того, високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксовано у Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях.
Як повідомлялося, у Закарпатській і Львівській областях через негоду знеструмлено 55 населених пунктів.
В області сталося сходження чотирьох снігових лавин. Четверта лавина перекрила дорогу державного значення в суботу вранці.
Холодна погода, що встановилася у першій половині січня в Європі, забрала загалом вже 61 життя.