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    Де в Україні оголошено критичний рівень аварійності на дорогах. (МАПА)

    • Сьогодні, 13:53
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    Де оголошено критичний рівень аварійності на дорогах
    Де оголошено критичний рівень аварійності на дорогах

    В Україні наразі оголошено критичний рівень аварійності на дорогах у п’яти областях країни

    Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

    «За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло дев’ять людей, травмовано – 66. Критичний рівень аварійності – у п’яти областях, напружена обстановка ­– у ще п’яти регіонах», - йдеться у повідомленні.

    Зокрема, мова йде про Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Волинську і Луганську області. Крім того, високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксовано у Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях.

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    Як повідомлялося, у Закарпатській і Львівській областях через негоду знеструмлено 55 населених пунктів.

    В області сталося сходження чотирьох снігових лавин. Четверта лавина перекрила дорогу державного значення в суботу вранці.

    Холодна погода, що встановилася у першій половині січня в Європі, забрала загалом вже 61 життя.


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