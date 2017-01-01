Дебати в Європарламенті: найбільші політгрупи підтримали безвіз для України

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Європарламент

Проти надання Україні безвізового режиму висловилися лише проросійські націоналістичні фракції Європарламенту

Напередодні голосування у четвер резолюції про скасування візового режиму для українських громадян представники найбільших політичних груп Європарламенту рішуче висловилися за підтримку цього рішення.

Про це йшлося під час дебатів у Європарламенті у середу у Страсбурзі.

«Це є сильним сигналом для громадян, які бачать свою країну на європейському шляху», - наголосив депутат від Польщі Міхал Боні.

Він відзначив, що кожна країна, яка виконала критерії, має користатися перевагами безвізового режиму.

Від імені Єврокомісії закликала депутатів підтримати скасування візових вимог для українським громадян єврокомісар з питань юстиції Вєра Юрова.

«Ми близькі до цього моменту», - також висловила переконання єврокомісар.

На думку німецького депутат Міхаеля Галера, Євросоюз вже надто затягнув безвіз для України, який українські громадяни заслужили.

«Україна обрала шлях всеосяжний реформ. Успіх цих реформ повинен дозволити Україні стати справжньою європейською країною. Україна виконала усі критерії, і це є очевидними чинником, що візи повинні бути скасовані. Я переконана, що завтрашній день (голосування – ред.) це покаже», - відзначила, у свою чергу, хорватська парламентарій Дубравка Шуіца.

Віце-президент Європарламент Річард Чарнецький висловив переконання, що Україна стане членом ЄС.

Нідерландський парламентарій Йоханес ван Бален відзначив, що парламент його країни скоро має завершити процес ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

«Ми завтра будемо голосувати, і я упевнений, що рішення з візової лібералізації буде позитивним, адже усі критерії виконані. Ми повинні сказати «так» вільним людям вільної країни», - сказав голландський парламентарій.

«Україна є частиною Європи. І ми не повинні про це забувати», - наголосив чеський парламентарій Яромир Штетіна.

При цьому деякі депутати виступили з критикою внесення змін в Україні до законодавства про запобігання корупції, зокрема, у частині електронного декларування.

Європарламентарії під час дискусії також акцентували увагу на необхідності посилення підтримки України в умовах протистояння російській агресії, допомоги в утвердженні демократії, верховенства права і сприянні економічному розвитку.

Проти безвізу для України заявили лише деякі депутати, які представляли крайні праві націоналістичні фракції. У своїх виступах вони повторювали риторику антиукраїнської пропаганди і дезінформації Росії.

«Главком» також повідомляв, що сьогодні на засіданні Європейського парламенту перед розглядом українського питання спрацювала пожежна сигналізація, і головуючий попросив усіх депутатів залишити зал засідань. Згодом дебати відновились.

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко сподівається, що Європарламент 6 квітня схвалить введення безвізового режиму для громадян України.

Нагадаємо, голова представництва Європейського союзу в Україні Г'ю Мінгареллі заявляв, що безвізовий режим між Україною та Євросоюзом має набути чинності до кінця червня нинішнього року.

Українські громадяни, які є власниками біометричних паспортів, після схвалення рішення зможуть подорожувати до країн ЄС на 90 днів у період кожних 180 днів.

Джерело: Укрінформ