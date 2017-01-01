Дебати в Європарламенті: Росію називають агресором

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Санкції проти Росії

Євродепутати виступили за посилення санкції проти Росії

Депутати Європарламенту засудили спровоковане Росією загострення ситуації на сході України та висловилися за продовження і можливе посилення антиросійських санкцій. Про це йшлося під час дебатів у Європарламенті щодо погіршення ситуації на Донбасі.

«По-перше, ЄС повинен пропорційно посилювати санкції відповідно до принципу «більше за більше». По-друге, Росія повинна сприйматися у «Мінську» не учасником мирного процесу, а агресором», - наголосив депутат від Польщі Яцек Саріуш-Вольський.

Польський політик також відзначив, що «війна на сході України і проти України є реальним фактом, адже ЄС і США вагаються».

Відтак, європарламентарій висловив упевненість у необхідності відійти від «нормандського формату» і продовжити політичні переговори щодо російської агресії проти України у «женевському форматі», за участі ЄС і США. «Якщо ЄС і США не можуть або не хочуть захищати Україну, як вона захищає нас, давайте хоча би надамо їй зброю», - наголосив Саріуш-Вольський.

Німецький депутат Ребека Гармс, яка розгорнула під час дебатів прапор України, також заявила, що після подій біля Авдіївки ЄС може обговорювати лише посилення антиросійських санкцій.

«Ситуація на сході Україні продовжує викликати величезне занепокоєння. Нові атаки російських регулярних сил та їхніх прибічників проти українських військових і цивільних в Авдіївці призвели до великих людських втрат і матеріальних збитків. Це черговий приклад порушення Мінських домовленостей», - підкреслив голова делегації ЄП до парламентського комітету асоціації ЄС-Україна Даріуш Росаті.

Польський політик також закликав Європейську раду продовжити санкції проти Росії, а також розглянути питання про їх подальше розширення, щоб показати неприпустимість агресії та війни в Європі.

«Ми повинні міцно і єдино стояти разом з Україною, інтенсифікувати політичну й економічну підтримку... Ми повинні бути рішучими у питанні продовження санкцій, у повному виконанні Мінських домовленостей та у поверненні Криму Україні», - заявила, у свою чергу, шведський депутат Анна Більдт.