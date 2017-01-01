Децентралізація залишається пріоритетом уряду, - Гройсман

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Новий рік буде уже третім роком повноцінної реалізації реформи децентралізації, зазначив Гройсман

Децентралізація і у 2017 році залишиться пріоритетом у роботі українського уряду.

Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, зміни в Україні розпочалися саме з місцевого самоврядування, з децентралізації.

«Я боровся за цю реформу, ще будучи Вінницьким міським головою. Я боровся за неї з перших днів роботи в центральній владі. І сьогодні особливо радію, коли бачу, що на місцях з’явились ресурси і починають вирішуватись проблеми, які не вирішувались роками», – зазначив керівник уряду.

Він запевниви, що децентралізація і надалі залишається пріоритетом уряду і буде тільки набирати обертів.

«Новий рік буде уже третім роком повноцінної реалізації реформи децентралізації. А отже, в містах і селах будуть і цього року з’являтись нові та відремонтовані школи, дитячі садочки, амбулаторії і ФАПи, стадіони і клуби, дороги і тротуари. І це є ті речі, які безпосередньо впливають на якість повсякденного життя наших громадян», – зазначив Гройсман.