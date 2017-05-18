Деканоїдзе про справу Шеремета: я не знала деталі, які розповіли журналісти

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Екс-глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе

У колишньої глави Нацполіції є дуже багато запитань щодо фільму «Вбивство Павла»

Екс-глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе зізналася, що не знала про факти, оприлюднені у розслідувані ЗМІ стосовно про вбивства журналіста Павла Шеремета.

«Хочу сказати відверто: у мене дуже багато запитань щодо фільму «Вбивство Павла». Деталі, які розповіли журналісти, я не знала», - сказала Деканоідзе в ефірі телеканалу Zік.

Колишня очільниця поліції України нагадала, що одразу після вбивства у 2016 році була створена оперативна група.

«Але всі розслідування, і це записано в КПК, – за ГПУ, вона вела розслідування, хоч там були представники ще й СБУ і Нацполіції», – зауважила Деканоїдзе.

Водночас вона здивувалася українському розслідуванню, порівнявши його з розкриттям резонансних справ у Грузії.

«Звичайно, що у нас в Грузії не було нерозкритих терактів – розкривалося усе, були притягнуті люди», – зауважила екс-голова Нацполіції.

Деканоїдзе наголосила, що вона як керівник Нацполіції була відповідальна за справу. «Але я – не слідча, зрештою не могла сама передивитися усі терабайти відео», – додала екс-голова Нацполіції.

На її думку, розкриття справи Шеремета – це честь України.

Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

Повідомляється, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

Глава СБУ згодом уточнив, що Устименко був звільнений з лав Служби 29 квітня 2014 року за станом здоров'я.

Устименко прибув на допит 15 травня.

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