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    Деканоїдзе про справу Шеремета: я не знала деталі, які розповіли журналісти

    • Сьогодні, 07:09
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    Екс-глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе
    Екс-глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе

    У колишньої глави Нацполіції є дуже багато запитань щодо фільму «Вбивство Павла»

    Екс-глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе зізналася, що не знала про факти, оприлюднені у розслідувані ЗМІ стосовно про вбивства журналіста Павла Шеремета.

    «Хочу сказати відверто: у мене дуже багато запитань щодо фільму «Вбивство Павла». Деталі, які розповіли журналісти, я не знала», - сказала Деканоідзе в ефірі телеканалу Zік.

    Колишня очільниця поліції України нагадала, що одразу після вбивства у 2016 році була створена оперативна група.

    «Але всі розслідування, і це записано в КПК, – за ГПУ, вона вела розслідування, хоч там були представники ще й СБУ і Нацполіції», – зауважила Деканоїдзе.

    Водночас вона здивувалася українському розслідуванню, порівнявши його з розкриттям резонансних справ у Грузії.

    «Звичайно, що у нас в Грузії не було нерозкритих терактів – розкривалося усе, були притягнуті люди», – зауважила екс-голова Нацполіції.

    Деканоїдзе наголосила, що вона як керівник Нацполіції була відповідальна за справу. «Але я – не слідча, зрештою не могла сама передивитися усі терабайти відео», – додала екс-голова Нацполіції.

    На її думку, розкриття справи Шеремета – це честь України.

    Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

    Повідомляється, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

    Глава СБУ згодом уточнив, що Устименко був звільнений з лав Служби 29 квітня 2014 року за станом здоров'я.

    Устименко прибув на допит 15 травня.

    Читайте також: Автор фільму «Вбивство Павла» Дмитро Гнап: Ми підозрюємо СБУ у причетності до вбивства Шеремета 

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