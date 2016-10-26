  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Декларація Кернеса: мер Харкова задекларував інвалідний візок вартістю 100 тис. гривень

    • Сьогодні, 13:48
    • Розсилка
    Геннадій Кернес
    Геннадій Кернес

    Також Кернес вказав у декларації 38 мільйонів готівки та 11 годинників

    Харківський міський голова Геннадій Кернес задекларував 38 млн грн готівкових коштів, інвалідне крісло-візок з електроприводом та 11 годинників.

    Ці дані містяться у його щорічній декларації за 2016 рік, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій.

    Кернес вказав у декларації 11 годинників, серед яких наручний годинник Rolex з логотипом герба Харкова, інвалідне крісло-візок чорного кольору з 16-дюймовими колесами, а також сидінням, яке обертається, вартістю 101607 грн.

    За минулий рік мер Харкова отримав 230641 гривню заробітної плати, 10830002 гривні дивідендів, 4839680 гривень від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

    Згідно з е-декларацією, харківський міський голова орендує кімнату площею 57,3 кв м і будинок.

    На банківських рахунках Кернеса 7 млн 124 тис. 84 гривні, 25 тис. доларів. Готівкою мер Харкова зберігає 38 млн 938 тис.  гривень.

     

     

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Геннадій Кернес декларація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ