Декларація Кернеса: мер Харкова задекларував інвалідний візок вартістю 100 тис. гривень
- Сьогодні, 13:48
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Також Кернес вказав у декларації 38 мільйонів готівки та 11 годинників
Харківський міський голова Геннадій Кернес задекларував 38 млн грн готівкових коштів, інвалідне крісло-візок з електроприводом та 11 годинників.
Ці дані містяться у його щорічній декларації за 2016 рік, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій.
Кернес вказав у декларації 11 годинників, серед яких наручний годинник Rolex з логотипом герба Харкова, інвалідне крісло-візок чорного кольору з 16-дюймовими колесами, а також сидінням, яке обертається, вартістю 101607 грн.
За минулий рік мер Харкова отримав 230641 гривню заробітної плати, 10830002 гривні дивідендів, 4839680 гривень від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.
Згідно з е-декларацією, харківський міський голова орендує кімнату площею 57,3 кв м і будинок.
На банківських рахунках Кернеса 7 млн 124 тис. 84 гривні, 25 тис. доларів. Готівкою мер Харкова зберігає 38 млн 938 тис. гривень.
Джерело: Укрінформ