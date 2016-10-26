Декларація Кернеса: мер Харкова задекларував інвалідний візок вартістю 100 тис. гривень

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Геннадій Кернес

Також Кернес вказав у декларації 38 мільйонів готівки та 11 годинників

Харківський міський голова Геннадій Кернес задекларував 38 млн грн готівкових коштів, інвалідне крісло-візок з електроприводом та 11 годинників.

Ці дані містяться у його щорічній декларації за 2016 рік, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Кернес вказав у декларації 11 годинників, серед яких наручний годинник Rolex з логотипом герба Харкова, інвалідне крісло-візок чорного кольору з 16-дюймовими колесами, а також сидінням, яке обертається, вартістю 101607 грн.

За минулий рік мер Харкова отримав 230641 гривню заробітної плати, 10830002 гривні дивідендів, 4839680 гривень від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Згідно з е-декларацією, харківський міський голова орендує кімнату площею 57,3 кв м і будинок.

На банківських рахунках Кернеса 7 млн 124 тис. 84 гривні, 25 тис. доларів. Готівкою мер Харкова зберігає 38 млн 938 тис. гривень.

Джерело: Укрінформ