Декларація Кононенка: шкіряне пальто з норкою, шість годинників і домашній кінотеатр



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Кононенко

Дружина нардепа задекларувала соболину куртку, колекцію порцелянових статуеток вартістю 290 тис. гривень і сумку зі шкіри страуса

Перший заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді Ігор Кононенко задекларував 14 млн 742 тис. 929 гривень доходів за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

З них 161 тис. гривень доходу Кононенко становила депутатська зарплата, 82 тис. гривень - відсотки від вкладу в Укрсоцбанку, 14,5 млн гривень - дивіденди від публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК».

Готівкою депутат задекларував 965 тис. євро, 928 тис. доларів, 397 тис. гривень, також 5,9 млн гривень акцій «ВІК». На рахунку в Укрсоцбанку Кононенко зберігає 2,1 млн гривень.

У власності депутата перебувають земельні ділянки площею 4654 і 2255 кв. м, будинки площею 1 644 і 36,6 кв. м, квартира площею 236,6 кв. м.

Порівняно з декларацією за 2015 рік у звітній відсутній автомобіль Merсedes-Benz GL 600 2002 року випуску, при цьому в грудні 2016 року Кононенко почав використовувати Audi A8 2012 року випуску.

Кононенко є кінцевим бенефіціаром суднобудівного заводу «Ленінська кузня» (Київ), компаній «Міжнародна тенісна академія», «Медсервіс плюс», «Промавтоматика», «Європейський дім», «Київгейт Інвестмент», приватних компаній Treck Holding Coast S.L. (Іспанія), Lancashire Big (Іспанія), Treck Holdings Limited (Гібралтар), а також ТОВ «Зовнішекономсервіс» - фірма маркетингу й зовнішньоекономічних зв'язків ВАТ «Севастопольський морський завод». Депутат задекларував шкіряне пальто з хутром норки за 216 тис. гривень, плазмену панель Panasonic за 528 тис. гривень, домашній кінотеатр за 480 тис. гривень, меблі, золоті запонки, 6 наручних годинників, бігову доріжку й металевий сейф.

Кононенко володіє акціями Міжнародного інвестиційного банку, «ВІК» і Ri-System Limited"(Кіпр).

У графі «Фінансові зобов'язання» нардеп вказав фінансову поруку 105 млн гривень, іпотеки на земділянки 16,5 млн гривень і 9,6 млн доларів.

Крім того, він заплатив 135 тис. гривень почесному консульству Сейшельських островів в Україні за оренду.

У розділі «Витрати» Кононенко вказав 1 млн гривень за консультації в сфері права, 2,9 млн гривень - за здобування освіти, 1 млн гривень - за послуги з організації авіаперевезень, 800 тис. гривень - благодійний внесок.

Дружина нардепа Лілія задекларувала 25 тис. євро, 24,9 тис. доларів і 730 тис. гривень готівкою, підвіску з діамантом 0,8 карата за 264 тис. гривень, соболину куртку, колекцію порцелянових статуеток вартістю 290 тис. гривень і сумку зі шкіри страуса за 126 тис. гривень. Вона також вказала автомобіль BMW 550 2012 року випуску, орендований у почесного консульства Сейшельських островів в Україні, а також користування за 10,5 тис. євро житловим приміщенням у Марбельє (Іспанія).

Син Кононенка задекларував автомобіль Subaru WRX STI 2010 року випуску, володіння продюсерським центром «Разом», 22,2 тис. гривень зарплати й 22,1 тис. доларів на рахунку в Міжнародному інвестбанку.