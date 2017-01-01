Декларація Парасюка: нардеп живе на одну зарплату, зате його мати заробила мільйон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Парасюк

Мати Парасюка задекларувала 996,5 тис. гривень доходу від підприємницької діяльності, житловий будинок площею 95 кв. м і 2 земельні ділянки загальною площею 6 500 кв. м

Депутат Верховної Ради Володимир Парасюк (позафракційний) задекларував 525 тис. 882 гривні доходів за 2016 рік. Про це свідчить інформація Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Весь його дохід становила заробітна плата.

161,5 тис. гривень доходу Парасюка склала зарплата, 168 тис. гривень - компенсація вартості житла, 170 тис. гривень - забезпечення депутатської діяльності, а 26 тис. гривень - компенсація вартості проїзду.

На рахунку в Приватбанку депутат тримає 8 тис. 853 гривні.

Згідно з декларацією, нерухомості у Парасюка немає, зате він користується автомобілем Skoda Superb 2011 року випуску.

Мати Парасюка Оксана задекларувала 996,5 тис. гривень доходу від підприємницької діяльності, житловий будинок площею 95 кв. м і 2 земельні ділянки загальною площею 6 500 кв. м у Львівській області. Бабуся депутата вказала житловий будинок 66 кв. м і 2 земельні ділянки (2 500 і 4 685 кв. м) у Львівській області.

Батько Парасюка придбав в липні 2016 року автомобіль Mecedes-Benz Vito 1999 року випуску (вартість авто не вказана).

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав електронну декларацію про своє майно і доходи за 2016 рік, в якій вказав колекції картин, книг, монет, марок зброї, вина і дві кіпрські компанії.