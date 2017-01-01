Декларація родини мера Ужгорода: сім квартир, п’ять земельних ділянок та мільйони готівкою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Ужгорода

У власності мера є наручні годинники Breguet, 2 карабіна і автомобільний причіп Niewiadow

Мер Ужгорода Андріїв задекларував 1 млн 540 тис. 314 гривень і 889 тис. 238 доларів доходів і заощаджень, дружина Влада – 14 млн 616 тис. 60 гривень і 47 тис. 129 доларів доходів і заощаджень за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема дохід Андріїва у звітному році складався із зарплати - 228 тис. 237 гривень, відсотків від вкладу в Укрексімбанку - 1 млн 71 тис. 944 гривні і виручки від передачі в оренду майна - 214 тис. 860 гривень.

Крім доларових заощаджень мер Ужгорода зберігає в Укрексімбанку 25 тис. 273 гривні і 1 тис. 227 євро.

Також Андріїв задекларував офіс 716,2 кв. м, 5 земельних ділянок (1,5 га, 1 678, 135, 1 000 і 1 162 кв. м), 2 квартири (50,1 і 48,4 кв. м) і право безкоштовного користування житловим будинком 184 кв. м і ділянкою 1 080 кв. м, власником яких є громадянка України Ганна Андріїв.

Крім того, у власності мера є наручні годинники Breguet, 2 карабіна (Blazer і Krieghoff) і автомобільний причіп Niewiadow.

Дохід дружини за 2015 рік склала зарплата - 452 тис. 28 гривень, дивіденди – 12 млн 332 тис. 833 гривні, заробіток від підприємницької діяльності – 995 тис. 907 гривень, відсотки від банківських вкладів – 182 тис. 910 гривень, дохід від відчуження транспорту – 195 тис. 665 гривень.

Всі свої заощадження в 47 тис. 129 доларів, 455 тис. 917 гривень і 2 тис. євро вона зберігає в Укрексімбанку та Комінвестбанку.

Також дружина мера задекларувала 3 ділянки (817, 1 138 і 1 500 кв. м), 7 квартир (70,8, 30,4, 25,8, 30,6, 26,2, 19,4 і 44,1 кв. м), магазин 110 кв. м, будови 273,4 кв. м і автомобіль Mercedes ML 350 4Matic 2012 року випуску.

У розділі «Цінні папери» Влада Андріїва вказала 14 млн 203 тис. 537 акцій номінальною вартістю 3 млн 550 тис. 884 гривні ПАТ «Ужгородське АТП-12107» та 318 тис. 381 акцію номінальною вартістю 79 тис. 595 гривень ВАТ «Закарпатавтотранс».

Крім того, вона є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Гідро Плюс» та ПАТ «Ужгородське АТП-12107», а також володіє корпоративними правами в компаніях «Водограй», «Альтенер», «Зелена технологія», «Срібний лід», «Сонячна енергія ПЛЮС», «Евроимекс».

Як повідомлялось, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав електронну декларацію про своє майно і доходи за 2016 рік, в якій задекларував колекції картин, книг, монет, марок зброї, вина і дві кіпрські компанії.