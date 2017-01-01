Декларація Турчинова: у секретаря РНБО немає авто та нерухомості, натомість у дружини – квартира і Toyota

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Олександр Турчинов

Турчинов задекларував зарплату та старовинні книги

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов задекларував колекцію старовинних книг, цінних картин, годинник, авторські права на книги. Нерухомості і автомобілів у секретаря РНБО немає.

Згідно з електронною декларацією, в 2016 році він отримав доходи у вигляді зарплати майже 513 тис. грн, відсотки в «Ощадбанку» 1,7 млн грн, відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 23 тис. грн.

На рахунках Турчинова в «Ощадбанку» 50 тис. грн, 800 тис. доларів і 10 тис. євро, а готівкою - 735 тис. доларів, 55 тис. євро і 320 тис. грн.

У дружини секретаря РНБО України квартира в Києві майже 383 кв. м, два паркомісця і автомобіль Toyota Highlander 2013 року випуску. Зарплата дружини Турчинова склала 97 тис. грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 350 тис. грн. У банку у неї зберігаються 9 тис. євро і трохи більше 1 тис. грн.