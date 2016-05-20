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    Декомунізовано: в Одесі зафарбували меморіальну дошку Жукову на стіні військкомату

    • Сьогодні, 08:01
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    фото: Думская
    фото: Думская

    У зв’язку з подією в поліції відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство

    Активісти у п'ятницю, 28 квітня, розмалювали червоною фарбою меморіальну дошку радянському воєначальнику і партійному керівнику Георгію Жукову на стіні будівлі військкомату в Одесі, пише «Думская».

    Подія сталася прямо біля таблички «Кордон поста». При тому караул явне посягання на військовий об'єкт проігнорував.

    Меморіальну дошку Жукову замалювали червоною фарбою, а зверху написали «декомунізовано».

    Як повідомив помічник начальника Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 296 КК України (хуліганство) у зв'язку з подіями, які відбувалися біля військкомату на розі Канатної і Пироговської.

    Нагадаємо, 26 квітня Одеська міськрада затвердила назви 1531 топоніма (вулиць, провулків, проспектів тощо) українською і російською мовами, повернувши назви частини вулиць, які перейменував тодішній голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі.

    Зокрема, таким чином в Одесу «повернулися» вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії, вулиця і провулок Бабушкіна, вулиці Гайдара, Бєлінського, Бадаєва, Терешкової, проспект Маршала Жукова і т. д. Разом з тим вул. Карла Лібкнехта стала вул. Небесної сотні, а провулок Лібкнехта К. – провулком Героїв Крут, дев'ять Чапаєвских провулків – Староказачими провулками і т.д.

    Це рішення викликало потужний громадський резонанс. Крім того, начальник управління СБУ в Одеській області Сергій Батраков офіційно вимагав від мера Одеси Геннадія Труханова скасувати рішення міськради, яким ряду вулиць і провулків поверталися назви, присвоєні за часів Радянського Союзу.

    Пізніше Приморський районний суд Одеси визнав незаконним і скасував рішення міськради про повернення колишніх назв раніше «декомунізованих» вулиць.

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    Декомунізовано: в Одесі зафарбували меморіальну дошку Жукову на стіні військкомату
    Декомунізовано: в Одесі зафарбували меморіальну дошку Жукову на стіні військкомату
    Декомунізовано: в Одесі зафарбували меморіальну дошку Жукову на стіні військкомату
    фото: Думская

     

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