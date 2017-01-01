Делегація від БПП зустрілася з командою Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Делегація БПП

У рамках зустрічі було обговорено три питання: збереження санкцій проти РФ як єдиного мирного і цивілізованого механізму стримування агресора, чітке й послідовне виконання Мінських домовленостей та подальше впровадження інституціональних реформ

Делегація фракції партії «Блок Петра Порошенка» провела зустріч у Білому домі, Раді національної безпеки з в.о. старшого директора з питань Європи Еріком Чарамеллою, директором з питань Східної Європи Грегом Флегером, директором сектора Росії та Центральної Азії Стефанією Холмс та радником економічної ради при РНБ Джошем Рудольфом, повідомляє прес-служба політсили.

У рамках зустрічі було обговорено три головних для України питання: збереження санкцій проти РФ як єдиного мирного і цивілізованого механізму стримування агресора, чітке й послідовне виконання Мінських домовленостей та подальше впровадження інституціональних реформ.

Під час зустрічі було представлене бачення українських парламентарів щодо плану реформ на майбутніх два роки, яке отримало підтримку американської сторони.

«Сьогодні рішення на основний блок питань знаходяться в Україні. Я впевнений, що зміцнювати підтримку нашої держави з боку головних партнерів ми не лише маємо, а й здатні реальними результатами впровадження реформ. Не той, хто здатен гучно критикувати, спроможний втілювати й творити», – наголосив Сергій Березенко.

Павло Різаненко представив економічний блок реформ в Україні. Американська сторона визнала, що після різкого спаду економіки України сьогодні національна економіка України демонструє зростання, що є свідченням якісного впровадження макроекономічних реформ.

Під час зустрічі були обумовлені чіткі завдання щодо подальших реформ, виконання яких дозволить Україні стверджувати, що ми є послідовними у втіленні демократичних перетворень у державі.

До делегації увійшли народні депутати України Сергій Березенко, Артур Герасимов, Ірина Фріз, Павло Різаненко та експерти Георгій Вашадзе і Сергій Таран.