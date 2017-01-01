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    Українські нардепи збираються у Європарламент з нагоди голосування за безвіз

    • Вчора, 23:16
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    Європейський парламент
    Європейський парламент

    У порядку денному роботи Європарламенту українське питання заплановано на 6 квітня

    Президент України Петро Порошенко сподівається, що Європарламент 6 квітня схвалить введення Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України. Про це глава держави заявив у Ризі під час спілкування з українською громадою в Латвії.

    «Я сподіваюся, що 6-го числа, післязавтра, у нас буде рішення Європарламенту. Ми для цього дуже серйозно попрацювали», - сказав президент.

    За його словами, в Європарламент відправиться делегація народних депутатів України.

    «Ми чекаємо, що Європейський парламент абсолютною більшістю голосів підтримає Україну і українців, і проголосує за те, щоб українці їздили до країн Шенгенської зони без будь-яких віз і обмежень», - наголосив Порошенко.

    Нагадаємо, голова представництва Європейського союзу в Україні Г'ю Мінгареллі заявляв, що безвізовий режим між Україною та Євросоюзом має набути чинності до кінця червня нинішнього року

    Джерело: Тиждень

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