Делегація з Кабміну їде перевіряти адмінкордон з окупованим Кримом
- Сьогодні, 15:33
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Мета цієї інспекції – «зробити контрольні пункти в'їзду-виїзду сучасними, європейськими»
На Херсонщину у понеділок прибуде велика урядова делегація, яка проінспектує стан контрольних пунктів в'їзду-виїзду на адмінкордоні з анексованим Росією Кримом.
Про це поінформував журналістів у неділю на проведеному у Херсоні мітингу в підтримку опору Криму російській окупації голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.
«Буквально вже завтра до нас приїжджає велика делегація з Кабінету міністрів України, і ми будемо інспектувати наші контрольні пункти в'їзду-виїзду (на адмінкордоні з Кримом. – Ред.)», – розповів Гордєєв.
Як він зазначив, мета цієї інспекції – «зробити КПВВ сучасними, європейськими».
Джерело: Укрінформ