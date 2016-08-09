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    Делегація з Кабміну їде перевіряти адмінкордон з окупованим Кримом

    • Сьогодні, 15:33
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    Мета цієї інспекції – «зробити контрольні пункти в'їзду-виїзду сучасними, європейськими»

    На Херсонщину у понеділок прибуде велика урядова делегація, яка проінспектує стан контрольних пунктів в'їзду-виїзду на адмінкордоні з анексованим Росією Кримом.

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    Про це поінформував журналістів у неділю на проведеному у Херсоні мітингу в підтримку опору Криму російській окупації голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.

    «Буквально вже завтра до нас приїжджає велика делегація з Кабінету міністрів України, і ми будемо інспектувати наші контрольні пункти в'їзду-виїзду (на адмінкордоні з Кримом. – Ред.)», – розповів Гордєєв.

    Як він зазначив, мета цієї інспекції – «зробити КПВВ сучасними, європейськими».

    Джерело: Укрінформ
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