Делегати ПАРЄ виступили проти відновлення прав делегації РФ

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ПАРЄ

У відповідній декларації ПАРЄ стоять підписи 66 парламентарів

Голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв заявив, що понад 60 делегатів ПАРЄ висловилися проти повного відновлення прав делегації Росії. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Понад 60 делегатів ПАРЄ висловились проти повного відновлення делегації РФ у правах до виконання Росією головних пунктів резолюцій Асамблеї», – написав Ар'єв.

У письмовій декларації ПАРЄ від 20 грудня 2016 року стоять підписи 66 парламентарів з різних країн, у тому числі зі Швеції, Польщі, Німеччини, Угорщини, Туреччини, Португалії, Естонії, Латвії, Франції, Ірландії та інших.

У декларації сказано, що у 2014-2015 роках, після анексії Криму та воєнної агресії на Донбасі, ПАРЄ призупинила певні повноваження російської делегації та запропонувала чітко визначений перелік вимог, у відповідності до яких рішення про призупинення повноважень російської делегації може бути переглянуто, пише УНІАН.

Зокрема нагадується, що, відповідно до резолюцій 1990 (2014), 2034 (2015) та 2063 (2015), Парламентська асамблея наполегливо закликала російську владу скасувати анексію Криму, утриматися від здійснення утисків кримських татар, повністю виконати Мінські угоди, вивести всі війська з території України, повністю співпрацювати у розслідуванні збиття «Боїнгу» (рейсу MH17), забезпечити можливість для постійного контролю Україною на українсько-російському кордоні, звільнити всіх заручників, полонених війни та незаконно утримуваних осіб. У цьому зв'язку сказано, що Росія не виконала жодної з перелічених вимог.

Також зазначається, що, окрім того, РФ у порушення міжнародного права провела і незаконно організувала вибори у Криму до Державної думи.

«Ми рішуче переконані, що позиція Асамблеї по відношенню до російської делегації має узгоджуватися та засновуватися на вищезгаданих резолюціях. Інакше Асамблея практично визнає свою нездатність забезпечити свій авторитет у Європі та за її межами», – йдеться у декларації.