День Європи у Києві святкуватимуть на Софійській площі

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Прапори України та ЄС

На Софійській площі облаштують «Європейське містечко», яке складатиметься з павільйонів, що представлятимуть Україну та держави ЄС

У неділю, 14 травня, на Софійській площі в Києві відбудеться урочисте відкриття Дня Європи. Про це передає прес-служба Київської міської державної адміністрації.

В офіційній церемонії очікується участь віце-прем’єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, голови представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі, міського голови Києва Віталія Кличка, представників посольств країн-членів ЄС, акредитованих в Україні.

У мерії зазначають, що за сприяння представництва ЄС в Україні та посольств держав-членів ЄС, на Софійській площі облаштують «Європейське містечко», яке складатиметься з павільйонів, що представлятимуть Україну, кожну державу-члена ЄС, Європейську Комісію та міжнародні організації. У павільйонах презентують географію, культуру, історію найбільших міст держав-членів ЄС, сувенірну продукцію, національні страви тощо. Зокрема, на святі будуть представлені Болгарія, Великобританія, Італія, Кіпр, Латвія, Німеччина, Польща, Румунія, Фінляндія, Франція.

О 12:00 розпочнеться офіційна частина церемонії святкування Дня Європи. Продовжиться святкування о 17:00 виступами українських колективів, зокрема виступом гурту «ТНМК». Завершиться захід о 21:30.