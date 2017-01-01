День солідарності у Харкові переріс у сутичку

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фото: twitter.com/StudMedia

Поліція затримала одного з учасників першотравневого мітингу, який напав на проукраїнського активіста

У Харкові, на площі Конституції, триває першотравневий мітинг за «Мир, труд, май». Є червоні прапори, більшість присутніх – пенсіонери, передає УНІАН із посиланням на повідомлення StudMedia у Twitter.

«На мітингу, що переріс у сутичку, лунали антинатовські гасла, а також заклики «зупинити громадянську війну» і «криваву АТО», – йдеться у повідомленні.

Проукраїнські активісти заблокували монумент, до якого учасники першотравневого мітингу хотіли покласти квіти – пустили їх тільки під українськими прапорами.

Крім того, поліція затримала одного з учасників мітингу, який напав на проукраїнського активіста.

А одна з учасниць акції в Харкові принесла на захід кульки у кольорах «ХНР» (так званої Харківської народної республіки).

Джерело: zik.ua