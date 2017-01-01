День солідарності: у столиці збирається марш до 1 травня
- Сьогодні, 10:59
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Фото: Укрінформ
Марш пройде Хрещатиком до Європейської площі
У центрі Києва на Хрещатику розпочинається марш на честь Дня міжнародної солідарності трудящих.
Наразі зібралось близько тисячі учасників маршу. Організаторами виступили Федерація профспілок України та Соціал-демократична партія.
Учасники маршу несуть прапори з надписом «Київська міська профспілка» та червоні прапори Соціал-демократичної партії. Марш супроводжує машина з гучномовцем та підсилюючою апаратурою, на якій розгорнуто банер «Мир-Труд-Першотравень».
Порядок забезпечують працівники поліції. Марш пройде Хрещатиком до Європейської площі, де, за словами організаторів, будуть оголошені вимоги до влади.
Джерело: Укрінформ