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    День солідарності: у столиці збирається марш до 1 травня

    • Сьогодні, 10:59
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    Фото: Укрінформ
    Фото: Укрінформ

    Марш пройде Хрещатиком до Європейської площі

    У центрі Києва на Хрещатику розпочинається марш на честь Дня міжнародної солідарності трудящих.

    Наразі зібралось близько тисячі учасників маршу. Організаторами виступили Федерація профспілок України та Соціал-демократична партія.

    Учасники маршу несуть прапори з надписом «Київська міська профспілка» та червоні прапори Соціал-демократичної партії. Марш супроводжує машина з гучномовцем та підсилюючою апаратурою, на якій розгорнуто банер «Мир-Труд-Першотравень».

    Порядок забезпечують працівники поліції. Марш пройде Хрещатиком до Європейської площі, де, за словами організаторів, будуть оголошені вимоги до влади.

    Джерело: Укрінформ

    профспілка партії
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