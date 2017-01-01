День в АТО: 26 ворожих обстрілів та четверо поранених українських бійців

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Бойовики на Донбасі

Найскладнішою ситуація залишається у передмісті Авдіївки

Внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО протягом дня зазнали поранень четверо українських військовослужбовців, передає прес-центр штабу АТО.

«Внаслідок бойових дій з початку доби четверо воїнів сил АТО зазнали поранень», — повідомили у прес-службі.

У штабі АТО також поінформували, що з початку доби незаконні збройні формування 26 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників, зокрема і з важкого артилерійського озброєння.

Приморський напрямок. На цій ділянці фронту, з напрямку тимчасово окупованого Докучаєвська, бойовики незаконних збройних формувань здійснили вогневий наліт, застосовуючи потужні артилерійські системи калібру 152 мм. Також вони двічі обстріляли наші опорні пункти в районі Новотроїцького з 120-мм мінометів. Зранку, з таких же мінометів, бандити вели вогонь біля Красногорівки. Окрім того, поблизу Красногорівки, Широкиного, Водяного та Богданівки впродовж дня противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

Донецький напрямок. Найскладнішою ситуація залишається у передмісті Авдіївки. Там бойовики обстрілювали оборонні укріплення ЗС України з мінометів різних калібрів, зенітної установки, гранатометів та стрілецької зброї. А близько 14.00 години дня бандити два рази вдарили по наших позиціях з РСЗВ «Град». На цьому ж напрямку під ворожий вогонь з мінометів та піхотного озброєння потрапили опорні пункти підрозділів сил АТО в районі Луганського, Зайцевого та Пісків.

Луганський напрямок. З початку доби на цій частині фронту встановилось відносне затишшя. Однак по обіді бандити здійснили обстріл українських позицій поблизу н.п. Нижньотепле зі стрілецької зброї.