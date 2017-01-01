День в АТО: 56 обстрілів, двоє загиблих українських бійців

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Український захисник

Одного українського бійця поранено

У вівторок, 28 лютого, з початку доби до 18:00 російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили 56 обстрілів позицій українських військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів – Гнутове, Широкине, Водяне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному та Новотроїцькому вів вогонь снайпер», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку танк обстрілював шахту Бутівку. «Зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Зайцеве, Троїцьке, Новолуганське, Кам’янку, Авдіївку та Луганське. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Верхньоторецьке, Невельське, Богданівку, Авдіївку та Луганське», - інформує прес-центр.

На Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії бойовики обстріляли Кримське, а з стрілецької зброї – Станицю Луганську та Новоолександрівку.

«Загалом зафіксовано 56 обстрілів. Двоє наших військових загинуло, один поранений», - повідомили в штабі АТО.