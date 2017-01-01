День в АТО: бойовики 50 разів відкривали вогонь

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Бойові дії на Донбасі

Найгарячіше на маріупольському напрямку

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. З початком доби російсько-терористичні війська 50 разів обстріляли позиції Збройних сил України, часто використовуючи важке озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямку. «Артилерією калібру 122 мм і мінометами 120 калібру ворог накривав морпіхів у Широкиному, Гнутовому та Водяному. По захисниках Павлополя гатив з артсистем 122 калібру, а з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів бив по морських піхотинцях у Водяному. В районі Широкиного російсько-терористичні підрозділи застосовували також зенітні установки ЗУ-23-2, озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Під Новотроїцьким активізувались ворожі снайпери», - йдеться в повідомленні.

Зі стрілецької зброї було обстріляно контрольний пункт «Мар’їнка».

«На донецькому напрямку гаряче було поблизу Луганського, Троїцького та Зайцевого, де ворог бив з мінометів 82 калібру. З озброєння БМП та великокаліберних кулеметів противник обстрілював оборонців шахти Бутівка та Луганського, з гранатометів гатив по захисниках Авдіївки та Верхньоторецького. Снайпери противника активізувалися під Авдіївкою та Новотроїцьким», - інформує прес-центр.

За даними штабу АТО, на Луганщині з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з великокаліберних кулеметів російсько-терористичні підрозділи накривали наші позиції в районі Кримського, а з мінометів 120 калібру били в районі Верхньоторецького.

Аби подавити вогневу активність противника, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Одного військовослужбовця сил АТО було поранено.

Як повідомлялося, бойовики за минулу добу 69 разів обстріляли сили АТО. Внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули та 13 зазнали поранень і травм.