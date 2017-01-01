День в АТО: один український військовий поранений

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На луганському фронті зафіксовано найменше обстрілів

Російсько-терористичні війська продовжують вдаватись до збройних провокацій проти сил АТО. З початку доби бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Про це інформує прес-служба штабу АТО.

«На Приморському напрямку незаконні збройні формування зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем обстрілювали наші опорні пункти поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового та Чермалика. Окрім того, в районі Павлополя противник бив зі 120-мм мінометів, а неподалік Широкиного з артилерійських систем калібру 122 мм. Українських воїнів, які боронять Мар'їнку, ворог обстрілював з великокаліберних кулеметів. Там же вів вогонь ворожий снайпер. А Красногорівка потрапила під вогонь з мінометів калібру 82 мм, зенітної установки та стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку бойовики зранку били з протитанкового ракетного комплексу неподалік Зайцевого: «На тій же ділянці фронту підрозділи російсько-терористичних військ з гранатометів відкривали вогонь в районі Новоселівки Другої, зі стрілецької зброї - поблизу Невельського. А наших захисників у Пісках обстріляли з мінометів калібрів 120 та 82 мм, також гранатометів».

На луганському фронті зафіксовано найменше обстрілів. Однак один з опорних пунктів сил АТО, який розташований біля Кримського, противник обстріляв з гранатометів, 82-мм мінометів та артилерії калібру 122 мм. А біля Новотошківського незаконні збройні формування відкривали вогонь по українських військових з гранатометів. Там же бив снайпер противника.

«За початку доби один український військовослужбовець отримав поранення», - додали у штабі АТО.