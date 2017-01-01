День в АТО: окупанти обстріляли українських бійців з танків і «Градів»

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Бойовики на Донбасі

Бойовики 19 разів обстрілювали позиції сил АТО

Протягом сьогоднішньої доби бойовики здійснили 19 обстрілів по позиціям сил АТО на Донбасі, лупили з танків та реактивної системи Град «Партизан». Про це повідомили у пре-центрі штабу АТО.

«Російсько-терористичні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби ворог 19 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на донецькому напрямку, епіцентром вогневого протистояння були наші позиції в районі Авдіївки, захисників якої противник накривав вогнем танку, мінометів калібру 82-мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Троїцького ворог гатив з 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів.

У штабі також відзначили, що у районі населеного пункту Піски діяли ворожі снайпери.

«На приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм ворог обстрілював опорні пункти поблизу Гнутового, а з мінометів калібру 82-мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — позиції під Павлополем. З переносної реактивної системи Град «Партизан» та озброєння БМП противник гатив по морських піхотинцях поруч Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював позиції поблизу Водяного. В районі Водяного та Новотроїцького активізувались ворожі снайпери», — наголосили у повідомленні.

Також у штабі зауважили, що на луганському напрямку, з гранатометів різних систем російсько-окупаційні війська обстрілювали опорні пункти поблизу Новоолександрівки, Кримського та Троїцького.

«З початку доби один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення», — повідомили у прес-центі штабу.

Раніше також штаб АТО повідомив, що на Світлодарській дузі загинуло троє українських бійців.