День волі у Білорусі: активістів, що вийшли на мітинг, масово затримують

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Журналісти, що присутні на акціях, повідомляють про десятки затриманих

Сьогоднішні акції в Білорусі, присвячені Дню Волі, проходять з масовими затриманнями. Людей, які прийшли на акцію в Мінську до Академії наук, попросили пройти в автозаки, іноземних журналістів забирали перевіряти документи, повідомляє tut.by.

На демонстрації чергує ОМОН. Всі квартали проспекту Незалежності перекриті, можливість потрапити в центр ускладнена. Міліція зі щитами оточила з двох сторін проспект Незалежності, перешкоджаючи зборам активістів.

На площі Якуба Коласа затримані і поміщені в автозаки десятки людей. Відзначається, що затримання відбувається грубо, із застосуванням сили.

Ще вранці на в'їзді до Мінська міліція затримала активіста оргкомітету зі створення партії Білоруської християнської демократії з Солігорська Володимира Шило. Про це повідомляється на сайті оргкомітету партії з посиланням на Facebook сина активіста Івана Шило.

Також на цьому ж ресурсі є інформація про те, що біля Будинку преси в Мінську затримали представника оргкомітету акції Дениса Садовського. За словами лідера Християнсько-демократичного руху Ольги Ковалькова, його затримали четверо людей в штатському.

Як повідомляє на своїй сторінці в Facebook редактор сайту kp.by Ольга Анціповіч, затримали журналістів «Комсомольської правди» Ірину Козлик, Дарину Путейко і Анну Рибчинський.

Нагадаємо, в центрі Мінська проходять акції до Дня Волі, міліція посилила патрулювання. У центрі Мінська встановлені кордони міліції в зв'язку з акцією.