День волі у Білорусі: відбуваються протести «дармоїдів»

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У Бресті та Гродно акції дозволені владою, в Вітебську і Гомелі заходи несанкціоновані

Сьогодні в обласних містах Білорусі проходять акції, присвячені Дню Волі. У Бресті та Гродно акції дозволені владою, в Вітебську і Гомелі заходи несанкціоновані. Кореспонденти tut.by ведуть пряму трансляцію.

Акція в Мінську не була санкціонована міською владою. Опозиція хотіла отримати дозвіл на збір у Академії наук о 14:00 і хід до площі Незалежності. Однак, прострочивши необхідні за законом п'ять днів до акції, 24 березня Мінгорісполком дав дозвіл лише на збір і мітинг в парку Дружби народів о 12.00. Організатори від такого варіанту відмовилися і відкликали заявку. У регіонах акції дозволили в Бресті та Гродно.

За останні тижні по країні пройшла серія арештів активістів і політиків. Частина з них отримали «добу» за участь в маршах «недармоїдів» в Мінську і регіонах, частина були покарані за звинуваченням у дрібному хуліганстві або закликах в соцмережах виходити на несанкціоновані акції, інші були затримані в рамках відкритого КДБ кримінальної справи про підготовку масових заворушень. В результаті не на волі опинилися майже всі лідери опозиції.

99 років тому Рада Всебілоруського конгресу прийняла третю статутну грамоту Білоруської народної республіки, оголосивши її незалежною Білоруською державою. Ця дата не відзначається на офіційному рівні.