«Денег нет, но вы держитесь». Російські куратори вдвічі урізали фінансування бойовиків – розвідка

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Офіційна версія скорочення фінансування – покарання за порушення дисципліни

Бойовикам так званої 7-ї окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК знижено розмір грошового забезпечення. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

Таким стало покарання найманців за порушення дисципліни. «Найбільше покарано військовослужбовців-інструкторів, яким виплачено тільки половину місячної заробітної плати (8000–9000 тис. рублів) у зв’язку з тим, що вони не залучались до несення бойового чергування», – йдеться у повідомленні.

Розвідники також заявляють, що командуванням російських окупаційних військ до командирів з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ доведено розпорядження щодо запобігання подальшому зниженню укомплектованості посад рядового та сержантського складів передових підрозділів. Зокрема, заборонено надання особовому складу відпусток, у т.ч. за сімейними обставинами, збільшено терміни перебування (ротації) підрозділів на передових позиціях, а за порушення військової дисципліни військовослужбовців може бути позбавлено додаткової грошової винагороди та права на ротацію на один період і більше.

«У зв’язку з цим у 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК перенесено ротацію розвідувальних підрозділів та оформлюються списки порушників військової дисципліни, яких буде позбавлено права на заміну», – зазначили у розвідці.

Як повідомлялося, раніше російський опозиціонер Костянтин Боровий стверджує, РФ сигналізує бойовикам «Л/ДНР»: шукайте для себе нові форми існування.