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    Денисова переконана, що готова бути омбудсменом, бо стояла на Майдані

    • Сьогодні, 15:59
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    Народний депутат Людмила Денисова
    Народний депутат Людмила Денисова

    Я маю досвід правозахисної діяльності і відстояла на Майдані всі три місяці, - заявила Денисова

    Народний депутат від «Народного фронту» Людмила Денисова переконана, що впорається з обов'язками омбудсмена, адже стояла на Майдані і має досвід правозахисної діяльності.

    «Треба спочатку дочекатися дня голосування, 6 червня. Я маю досвід правозахисної діяльності, з початку 1991 року я працюю над тим, щоб захищати права людей. Створена, в тому числі мною, правозахисна організація, я була і зараз є в Союзі жінок України, я відстояла на Майдані всі три місяці і була комендантом Жовтневого палацу. Я думаю, що це академія правозахисника», - сказала вона в коментарі «112 Україна».

    Нагадаємо, 27 квітня завершилася каденція перебування Валерії Лутковської на посаді омбудсмена, депутати обиратимуть уповноваженого ВР з прав людини на 5 років.

    Як повідомляв «Главком», фракції «Блок Петра Порошенко» і «Народний фронт» узгодили, що уповноваженим парламенту з прав людини буде представниця «Народного фронту», голова комітету з питань соціальної політики Людмила Денисова.

    У той же час за БПП закріплюється посада голови Рахункової палати. 

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