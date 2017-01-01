Депутат: Адміністрація портів збирає 7 мільярдів гривень, і з них 90% йде на зарплати

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В Україні найдорожчі порти в світі, зазначив Вадатурський

Народний депутат Андрій Вадатурський в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Адміністрація портів створювалася з метою залучення інвестицій, але вони тільки збирають близько 7 мільярдів гривень, і з них 90% йде на зарплати.

Депутат пояснив, чому вважає, що один річковий збір гірше за ті шість, які сплачують перевізники на річках нині.

«Бо один річковий збір - це фікція... От є багато різних зборів на річках. У міністерстві кажуть: ми їх хочемо скасувати. Ми кажемо: супер, крута ідея. Вони: але ми хочемо ввести ще один, який буде менше. Ми: наскільки менше? Вони: ну, ми не розуміємо, але менше. Визначте, наскільки менші. Ні! Починають крутити. Друге. Ці гроші будуть йти не в бюджет напряму, а в окрему структуру, що буде створена», - розповів Вадатурський.

За його словами, складається майже така сама ситуація, як із Адміністрацією морських портів, «яка нічого не робить, просто збирає гроші з кораблів, з іноземних кораблів».

«У нас же найдорожчі порти в світі. І це лише опосередковано відображається на цінах всередині України. І чому така ціна встановлюється ніхто ж не розуміє? От чому 4-6 доларів з тонни забирається при заході судна в Україну? Ніхто цього не бачить. Але цим користуються люди, які сколотили вже колосальні капітали в офшорах, контролюють порти, борються за крісла в Адміністрації морських портів України, встановлюють самі собі зарплати. Ця компанія створювалася з метою залучення інвестицій. І що, це було зроблено? Ні. Вони тільки збирають близько 7 мільярдів гривень, і з них 90% йде на зарплати. Це колосальна кількість людей, яка просто проїдає гроші. Цією структурою керує Омелян», - зазначив нардеп.

Вадатурський підкреслив, що з цим питанням зверталися і до президента, і до прем’єр-міністра.

«Але якщо ти розумієш, що ця структура неефективна, навіщо створювати таку саму? Наведи лад в одній, потім займайся іншою. Ми не хочемо мати ще одного паразита. Якщо буде ще один паразит, ріка ніколи не стане цікавою, не залучить вантажі, не запрацюють суднобудівні заводи, нічого не зміниться. І він це розуміє. То чому б йому не увійти в історію, як людина, що поновить рух Дніпром, дасть поштовх в суднобудуванні? Ми звертались і до президента, і до прем’єр-міністра. Це елементарне питання, яке можна вирішити за місяць. Але вже другий міністр впирається і не хоче бачити далі свого носа», - заявив депутат.

Нагадаємо, Райвіса Вецкаганса призначено в.о. голови ДП «Адміністрація морських портів України». Міністр інфраструктури України Володимир Омелян представив 12 січня, в Одесі нового керівника трудовому колективу підприємства.

Раніше, колишнє керівництво АМПУ спробувало заблокувати наказ про призначення нового керівника в суді, називаючи дії міністерства незаконними.