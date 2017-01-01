Депутат Держдуми РФ прогнозує демонтаж нерухомості українських олігархів в Криму

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Фото: Ялтинские экскурсии

«Після того як на Ай-Петрі демонтують незаконні кафе, настане черга і елітного містечка»

На плато Ай-Петрі в Криму, крім торговельних кіосків, де вже йде добровільний демонтаж, розташовані елітні особняки, що належать українським чиновникам і олігархам. Про це заявляє депутат Держдуми РФ Руслан Бальбек, передає РИА Новости.

Добровільне знесення на плато Ай-Петрі кафе і торгових точок почалося 22 травня. Тут планується створити особливо охоронювану природну територію регіонального значення. Нижче на плато розташовано ще більше 90 елітних особняків і готелів. За його словами, після того, як будуть демонтовані торговельні майданчики, «настане черга і елітного містечка».

«Українські олігархи і чиновники намагаються зберегти свою нерухомість в заповіднику Ай-Петрі за всяку ціну. Власники багатомільйонних палаців пустили в хід найбрудніші прийоми інформаційної війни. На сьогоднішній день з їх боку спостерігається небувала активність в медіапросторі Криму», - сказав Бальбек.

За його словами, вони «не гребують нічим, намагаючись сколихнути національний фактор, роблять вкидання в пресу, соціальних мережах, свідомо вводять в оману кримських татар, лякаючи їх нібито спеціально спрямованими репресіями з боку офіційної влади».