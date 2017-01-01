Депутат Грановський не бачить ризиків для президента через «плівки Онищенка»

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На думку Грановського мотиви поведінки Онищенка говорять радше про те, що він відчуває себе у зоні ризику

Депутат від БПП Олександр Грановський в інтерв’ю «Главкому» розповів про потенційні репутаційні ризики для президента в ситуації із так званими плівками Онищенка. Зокрема нардеп виключає, що президент міг бути в якихось відносинах із Олександром Онищенком та змушував його займатись протиправною діяльністю, висловлювався різко проти якихось колег чи віддавав розпорядження скуповувати голоси.

«Думаю, такі звинувачення абсолютно не мають підґрунтя. Просто ми живемо в такий час, коли будь-які висловлювання змушують усю громадськість та медійне суспільство одразу збудитись і забити ними весь інформаційний простір. За цим немає ніякої природи, тому і неможливо буде довести. У довгостроковій перспективі ніяких втрат для президента не буде, але в короткостроковій ці безпідставні звинувачення будуть пережовуватись», - заявив соратник президента.

Грановський також розповів, чим, на його думку, завершиться історія з «плівками Онищенка». Зокрема, хто за нею стоїть і чи є в нардепа-втікача реальний компромат на президента.

«Варто розуміти, що, по-перше, немає вироку пану Онищенку, оскільки слідство ще триває. Я не та особа, яка може володіти зібраною правоохоронцями інформацією, аби аналізувати та оцінювати її якість, - підкреслив депутат. - Зі ЗМІ мені відомо, що багато людей дали свідчення, котрі, з їхніх слів, підтверджують, що Онищенко винний. По-друге, треба звернути увагу на той факт, що він вирішив залишити країну – це теж про щось говорить. По-третє, він казав, що є якісь записи, які компрометують вище керівництво країни і які він комусь передав. При цьому він з якихось причин вирішив не захищати свої інтереси тут».

На думку Грановського мотиви поведінки Онищенка говорять радше про те, що він відчуває себе у зоні ризику. «Але знову ж – вироку нема, тому дійти якихось компетентних висновків не можна. І такі складні справи, що вибудовані не виключно на кримінальній складовій, а й на господарчій (фігурантом подібної і є Онишенко), тягнуть за собою низку експертиз та детальні дослідження аналогічних ситуацій. Немає відповідей на питання: а як Онищенко це (оборудки, в яких вже зізнався депутат. – «Главком») робив стільки років, співпрацюючи, вочевидь, з органами влади? Невже про це ніхто ніколи не знав і не підозрював?», - підкреслив нардеп.

Як відомо, Онищенко стверджує, що особисто з президентом спілкувався і записував розмови. І нібито після цих зізнань в Адміністрації вимагають здавати годинники на вході до кабінету глави держави.

«Всі учасники політичних процесів усе знають і від них нічого не приховаєш. Я не чув, щоб хтось говорив, що президент впливає на політику, наприклад, «Нафтогазу» або «Укргазвидобування». Навіть якби президент захотів на це вплинути, це категорично неможливо. Я вдесяте наголошую, що не маю права звинувачувати в чомусь Онищенка, але гадаю, що на цих плівках не буде нічого скандального, як це намагаються роздути поодинокі ЗМІ. Олександру наразі важко, він став заручником своїх же заяв і, щоб хоча б якось їх підтвердити, необхідно мати щось вартісне, а мені здається, в нього такого не має», - вважає депутат від БПП.

Він підкреслив, що власне, це всі побачили із уже опублікованих записів-матеріалів, якими лише «невдало намагаються маніпулювати». Тому зараз Онищенко й не відчуває себе у зоні комфорту.

«Зверніть увагу – щодо Онищенка досі не прийняв рішення Інтерпол. Мабуть, там дивляться на цю ситуацію як на нерядову, інакше подібне рішення вже б прийняли. Думаю, це нічим не завершиться, хоча виключити політичну складову, зокрема із російським слідом, не можна. Він же сам не заперечував, що регулярно бував у Російській Федерації. І давав досить широке інтерв’ю «Росії 24», де навіть підігравав ведучим. Я б не назвав це випадковим, хоча розумію, що людина себе таким чином захищає і цей інтерес для неї першочерговий», - додав Грановський.