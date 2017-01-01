Депутат Грановський: Саакашвілі «здувся»

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Міхеїл Саакашвілі

Народний депутат Блоку Порошенка Олександр Грановський вважає, що Саакашвілі втратив політичний вплив в Україні

Міхеїл Саакашвілі втратив політичний вплив в Україні. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» висловив народний депутат Блоку Порошенка Олександр Грановський.

«Саакашвілі «здувся», але цей процес був природним – він просто втратив політичні майданчики, за допомогою яких міг щось говорити, і перестав бути політичною фігурою в нинішній системі координат. Це, безперечно, вдарило по його рейтингу. Але в нинішніх реаліях завжди будуть люди, які на нього орієнтуються і які йому довіряють», - пояснив свою точку зору народний обранець.

Проте він відзначив, що ставиться до Саакашвілі «уважно і з великою шаною».

«Він – точно досвідчений політик-важковаговик, дуже талановитий. Думаю, він у змозі за достатньо короткий проміжок часу досягти якогось результату», - зазначив Грановський.