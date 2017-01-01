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    Депутат Грановський: Саакашвілі «здувся»

    • Сьогодні, 10:35
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    Міхеїл Саакашвілі
    Міхеїл Саакашвілі

    Народний депутат Блоку Порошенка Олександр Грановський вважає, що Саакашвілі втратив політичний вплив в Україні

    Міхеїл Саакашвілі втратив політичний вплив в Україні. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» висловив народний депутат Блоку Порошенка Олександр Грановський.

    «Саакашвілі «здувся», але цей процес був природним – він просто втратив політичні майданчики, за допомогою яких міг щось говорити, і перестав бути політичною фігурою в нинішній системі координат. Це, безперечно, вдарило по його рейтингу. Але в нинішніх реаліях завжди будуть люди, які на нього орієнтуються і які йому довіряють», - пояснив свою точку зору народний обранець.

    Проте він відзначив, що ставиться до Саакашвілі «уважно і з великою шаною».

    «Він – точно досвідчений політик-важковаговик, дуже талановитий. Думаю, він у змозі за достатньо короткий проміжок часу досягти якогось результату», - зазначив Грановський.

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