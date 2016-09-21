Депутат Грановський виключив, що президентське оточення могло дискредитувати Яценюка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Грановський вважає, що такі суми, які Онищенко озвучив, неможливо було б приховати, якщо вони мали б витрачатись на медіа

Депутат від БПП Олександр Грановський в інтерв’ю «Главкому» заявив, що оточення президента Петра Порошенка не має стосунку до планів щодо дескридитації екс-прем’’єра Арсенія Яценюка. Як відомо, у «Народному фронті» дуже серйозно взялися за слова екс-нардепа Олександра Онищенка про те, що тому нібито платили мільйони за дискредитацію Яценюка, причому мільйони ці надходили нібито з президентського оточення.

«Все в політиці і парламенті настільки переплетено і всі так тісно спілкуються, що якби це мало місце, «Народний фронт» точно б знав про це раніше», - зазначив Грановський.

«Я вперше дізнався про ці обставини тільки з вуст Олександра і ніколи раніше про них не чув. Насправді я не вірю в це, бо воно мало точно стати всім відомим раніше. Не можна вести системну кампанію проти політиків, щоб вуха Олександра жодного разу не вилізли, а сам «Народний фронт» не знав би, хто цим займається. В коаліції нема ніякого розладу і все функціонує досить злагоджено. Тому я далекий від думки, що хтось має когось знищувати в медійному сенсі», - додав депутат від БПП

Грановський вважає, що такі суми, які Онищенко озвучив, неможливо було б приховати, якщо вони мали б витрачатись на медіа.

«Коли хтось когось атакує з-під столу, про це одразу знає опонент і знає суми, які на це витрачаються. Є сили, яким дуже вигідно розхитати коаліцію, думаю, ви не будете із цим сперечатись», - заявив нардеп.

Він також підкреслив, що внутрішніх проблем у коаліції немає: «Системних проблем, які могли б її розхитати і змусити людей лаятись, нема».

Грановський також спростував твердження деяких політиків про те, що в коаліції зараз навіть математично немає мінімально необхідних 226 голосів.

«Якби не було, то зацікавлені в цьому політичні сили вже про це б гучно говорили, це неможливо було б приховати. І голосування у залі були б неефективними», - резюмував нардеп.