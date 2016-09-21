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    Депутат Грановський виключив, що президентське оточення могло дискредитувати Яценюка

    • Сьогодні, 20:05
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    Грановський вважає, що такі суми, які Онищенко озвучив, неможливо було б приховати, якщо вони мали б витрачатись на медіа

    Депутат від БПП Олександр Грановський в інтерв’ю «Главкому» заявив, що оточення президента Петра Порошенка не має стосунку до планів щодо дескридитації екс-прем’’єра Арсенія Яценюка. Як відомо, у «Народному фронті» дуже серйозно взялися за слова екс-нардепа Олександра Онищенка про те, що тому нібито платили мільйони за дискредитацію Яценюка, причому мільйони ці надходили нібито з президентського оточення.

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    «Все в політиці і парламенті настільки переплетено і всі так тісно спілкуються, що якби це мало місце, «Народний фронт» точно б знав про це раніше», - зазначив  Грановський.

    «Я вперше дізнався про ці обставини тільки з вуст Олександра і ніколи раніше про них не чув. Насправді я не вірю в це, бо воно мало точно стати всім відомим раніше. Не можна вести системну кампанію проти політиків, щоб вуха Олександра жодного разу не вилізли, а сам «Народний фронт» не знав би, хто цим займається. В коаліції нема ніякого розладу і все функціонує досить злагоджено. Тому я далекий від думки, що хтось має когось знищувати в медійному сенсі», - додав депутат від БПП

    Грановський вважає, що такі суми, які Онищенко озвучив, неможливо було б приховати, якщо вони мали б витрачатись на медіа.

    «Коли хтось когось атакує з-під столу, про це одразу знає опонент і знає суми, які на це витрачаються. Є сили, яким дуже вигідно розхитати коаліцію, думаю, ви не будете із цим сперечатись», - заявив нардеп.

    Він також підкреслив, що внутрішніх проблем у коаліції немає: «Системних проблем, які могли б її розхитати і змусити людей лаятись, нема».

    Грановський також спростував твердження деяких політиків про те, що в коаліції зараз навіть математично немає мінімально необхідних 226 голосів. 

    «Якби не було, то зацікавлені в цьому політичні сили вже про це б гучно говорили, це неможливо було б приховати. І голосування у залі були б неефективними», - резюмував нардеп.

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