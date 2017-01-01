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    Депутат Київської облради попався на хабарі в $10 тисяч

    • Сьогодні, 18:02
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    Фото: Фейсбук&nbsp;<span>прес-секретаря столичної прокуратури Надії Максимець</span>
    Фото: Фейсбук прес-секретаря столичної прокуратури Надії Максимець

    Депутат хотів отримати 10 тис. доларів за сприяння в отриманні приватним підприємством дозволу на користування надрами

    Правоохоронці затримали на хабарі у 10 тис. доларів депутата Київської облради.

    Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

    «Депутата Київської облради, який є одночасно головою постійної комісії з екологічних питань, сьогодні затримали на хабарі слідчі столичної прокуратури спільно з СБУ», - зазначила вона.

    Депутат хотів отримати 10 тис. дол. за сприяння  в отриманні приватним підприємством дозволу на користування надрами.

    Наразі правоохоронці проводять обшуки у приміщенні Київської обласної ради та за місцем проживання фігуранта.

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    Депутат Київської облради попався на хабарі в $10 тисяч
    Депутат Київської облради попався на хабарі в $10 тисяч
    Депутат Київської облради попався на хабарі в $10 тисяч

    Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України сьогодні проводить обшуки у кабінеті голови Київської облради Ганни Старикової.

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