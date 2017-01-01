Депутат Київської облради попався на хабарі в $10 тисяч

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Фото: Фейсбук прес-секретаря столичної прокуратури Надії Максимець

Депутат хотів отримати 10 тис. доларів за сприяння в отриманні приватним підприємством дозволу на користування надрами

Правоохоронці затримали на хабарі у 10 тис. доларів депутата Київської облради.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

«Депутата Київської облради, який є одночасно головою постійної комісії з екологічних питань, сьогодні затримали на хабарі слідчі столичної прокуратури спільно з СБУ», - зазначила вона.

Депутат хотів отримати 10 тис. дол. за сприяння в отриманні приватним підприємством дозволу на користування надрами.

Наразі правоохоронці проводять обшуки у приміщенні Київської обласної ради та за місцем проживання фігуранта.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України сьогодні проводить обшуки у кабінеті голови Київської облради Ганни Старикової.