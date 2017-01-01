Депутат Кірш: Після справи Насірова більше ніхто нікому податкову розстрочку не дасть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Кірша, тепер представники податкових органів боятимуться надавати податкові розстрочки, і бюджет країни у підсумку втрачатиме

Після такого, як у справі відстороненого голови ДФС Романа Насірова сам факт надання податкової розстрочки вважається злочином, в Україні більше ніхто нікому розстрочку не дасть, тому що будь-який податківець буде боятися сісти за це до в’язниці. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив народний депутат Олександр Кірш.

«Ось підприємство зараз не може заплатити податки, але зможе потім. Чому йому не дати розстрочку та ще й під відсотки, які до того ж перевищують інфляцію? Якщо ми не даємо розстрочку, підприємство змушене буде продавати основні фонди і припиняти діяльність. І в такому випадку звинувачувати вже можна було б тих, хто розстрочку не надав, їх можна запитати: чому ви допустили це, внаслідок чого бюджет недоотримав гроші? Не надавати розстрочку має сенс лише тоді, коли немає застави, коли підприємство або господар може втекти. Але як може втекти нафтове підприємство?» – зазначив народний депутат.

За словами Кірша, тепер представники податкових органів боятимуться надавати податкові розстрочки, і бюджет країни у підсумку втрачатиме.

«Податкову службу є за що не любити: за неправильні перевірки, донарахування, невідшкодування ПДВ і так далі. Так ось це все, як тепер виявилося, можна робити, а дати розстрочку – ні. Раз у житті її надали, тут же посадили чиновника. Батьківщина всі гріхи прощає, а коли хтось щось зробив грамотно і правильно, тут влаштували суд», – зауважив він.

Як повідомлялося, з початком суду над Насіровим Кірш написав, що обвинувачення, яке базується на статті 100 Податкового кодексу, абсурдні, оскільки, даючи підприємствам (незалежно від імен їхніх власників) податкові розстрочки, Насіров не тільки не заподіював шкоди державі, а й навпаки – заробляв для неї.