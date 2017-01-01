Депутат Кононенко з БПП підписав контракт з тенісистками Дариною Снігур та Марією Долженко

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Ігор Кононенко

Тенісна академія Кононенко вклалася в юних талантів

Один з інвесторів дитячої юнацької спортивної школи «Міжнародна тенісна академія», народний депутат Ігор Кононенко підписав контракти з чемпіонками тенісних турнірів в групі юніорів Марією Долженко і Дариною Снігур.

Відповідно до інвестиційного контракту, ДЮШС «МТА» фінансуватиме тренування і виїзні турніри юних спортсменок до досягнення ними 18-річного віку.

Як заявили в прес-службі МТА, дитяча спортивна школа постійно вивчає досягнення українських спортсменів і регулярно надає фінансову і матеріально-технічну допомогу найбільш перспективним з них.

«Марія Долженко і Дарина Снігур на сьогоднішній день є багатообіцяючими молодими тенісистками, вони - майбутнє українського спорту, і з часом стануть обличчям нашої країни на світовій спортивній арені. Ми розуміли, що цим дітям для розвитку в спорті потрібна фінансова допомога, і ми прийняли рішення взяти на себе цю відповідальність, щоб в майбутньому український теніс був гідно представлений на світовому рівні», - прокоментував інвестор «Міжнародної тенісної академії» Ігор Кононенко.

Як повідомив керівник МТА Вадим Гуменюк, дитяча юнацька спортивна школа повністю візьме на себе забезпечення та організацію тренувального процесу Марії Долженко і Дар'ї Снігур, а також буде супроводжувати і спонсорувати участь тенісисток в чемпіонатах як українського, так і міжнародного масштабу.

Нагадаємо, дитяча юнацька спортивна школа «Міжнародна тенісна академія» - це професійна спортивна база європейського рівня, на якій готуються до змагань більше 600 дітей, частина з них проживає в спортивному інтернаті на грантовій основі. «МТА» є однією з найкращих тренувальних баз для підготовки професійних спортсменів в Україні, в тому числі базою для тренувань Національної збірної з баскетболу.